Verkiezing ‘Trainer van het Jaar‘ in Deventer voetbal

BEKERVOETBAL Het begint weer: het complete programma voor de districts­be­ker van de clubs uit Deventer en omstreken

27 juli Het duurt nog even, een week of vier. Maar dan beginnen de amateurvoetballers aan het nieuwe seizoen, bijna een half jaar na de start van de coronacrisis. De programma’s voor het bekertoernooi - de traditionele aanloop naar de competitie - zijn inmiddels bekend. Voor de clubs in de eerste klasse en lager begint de competitie in het weekeinde van 19 en 20 september.