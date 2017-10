Verliezend Schalkhaar kan ook lachen

Pieken én dalen charme van het trainersvak

6 oktober De wieg van Marco Wilmink (46), trainer van Helios, stond in Deventer. Na zestien jaar ging hij met zijn ouders naar Apeldoorn, van Roda naar AGOVV en begon een nieuw leven. ,,Apeldoorn of Deventer? Tja, ik woon al 30 jaar in Apeldoorn. Daar heeft mijn leven zich verdiept."