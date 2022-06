Vierdeklasser Gorssel trekt stekker uit eerste elftal: ‘Hopelijk maar voor een jaartje’

Gorssel-trainer Donovan Tegelaar is aan de telefoon, de teleurstelling is in zijn stem te merken. ,,Het gaat om jongens die allemaal dezelfde leeftijd hebben, en de meesten van hen gaan nu ergens anders wonen voor studie. Het is allemaal dezelfde lichting, en dat breekt ons nu op. Dat is wel zuur”, licht Tegelaar het besluit toe. ,,We hebben van alles geprobeerd om een eerste elftal te formeren: er zijn goede spelers die het niveau aankunnen, maar die verkiezen om recreatief te voetballen. Dan moet je op een gegeven moment de knoop doorhakken. We hebben er lang mee gewacht, tot het niet meer anders kon. Ontzettend sneu voor de paar jongens die wél blijven.”