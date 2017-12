Vluchtelingen aan de bal bij SC Deventer

Eritreeërs trotseren in Deventer voetballend de weersomstandigheden op weg naar een plek in de maatschappij.

Emun Tsegay Haile (18) schudt de sneeuw uit zijn kroeshaar. Hij heeft zojuist getraind bij Sportclub Deventer en tijdens de training dalen de witte vlokken in grote hoeveelheden neer. Een prachtig beeld, maar voor de voetballers is het afzien. Zeker als je bedenkt dat de meesten tropische Afrikaanse temperaturen en veel zon gewend zijn. Nu moeten ze het stellen met Hollandse kou en nattigheid.

Het gaat om een bijzondere groep die zich in het tenue van Sportclub Deventer heeft gehesen: 25 Eritreeërs en een Afghaan. Jongens met een gedeelde passie: voetballen. De hoop van de vereniging en andere meewerkende organisaties is dat de vluchtelingen zich mengen in de club. Zodat zij niet in hun eigen cirkeltje blijven. De club als mini-maatschappij, om de taal te leren, contacten op te doen - bijvoorbeeld op weg naar werk - of je in te zetten als vrijwilliger.

Drempel

,,Het zijn stuk voor stuk aardige jongens, maar je moet ze wel de kans geven mee te doen'', zegt Zuzana Valinova van Stichting Jongerennet. ,,De drempel tot de maatschappij is hoog.''' Zij kent de voetballende jongeren uit haar tijd bij VluchtelingenWerk. Xylander Kroon, bestuurslid van Sportclub Deventer, zette een en ander in gang. Hij hoorde over de groep en wist dat zijn vereniging nog over tenues beschikte. Voorzitter Robert Berends was meteen enthousiast. ,,Wij willen ons nuttig inzetten voor de samenleving, het sportpark ook overdag laten gebruiken. Dat doen we al voor mensen in de wijk. Past in ons maatschappelijk verantwoord ondernemen-beleid.'' De vluchtelingen trainen op vrijdag tussen 18.00 en 19.00 uur. Ze zijn (nog) geen lid van Sportclub Deventer, maar de vereniging biedt deze mogelijkheid wel en maakt er ook actief werk van. Zoals jeugdtrainers die versterking zoeken voor hun elftal en daarvoor één van de Eritreeërs benaderen. Twee jongeren uit de groep doen samen met jeugdleden van Sportclub Deventer mee aan een scheidsrechterscursus.

,,In Deventer wonen veel Eritreeërs'', weet Deniz Kalay van Raster Jongerenwerk, dat ook participeert. ,,De jongens die bij Sportclub voetballen, kunnen een rolmodel zijn voor anderen. Bij de voetbalclub ontstaat interactie met Nederlandse jongeren.'' Het is dan ook uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er een Eritrees elftal binnen Sportclub Deventer wordt opgericht.

Robert Berends kijkt nog eens naar de training en bespeurt talent. ,,Die balbehandelingen zien er veelbelovend uit.'' Emun vindt het maar niets, die sneeuw. ,,Maar we wonen in Nederland, we hebben geen keus.'' Bovendien heeft hij een droom: profvoetballer worden. De vlugge Eritreeër met het harde schot glundert: ,,Ik mag al op stage komen bij Go Ahead Eagles.''