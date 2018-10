Voetbal, voetbal, voetbal: voor vertrouwen en plezier

De 7-jarige Gijs Bumkens dribbelt op topsnelheid over de linkerflank. Hij trekt naar binnen, kapt een tegenstander uit en schiet de bal door de pionnetjes: doelpunt.

,,Lekkere actie Gijs!'' De stem van Martin Hoitink schalt over het complex van SV Schalkhaar. Hij leidt een training van zijn voetbalschool Impuls en begeeft zich als een ware positivo tussen de pupillen, die een potje drie tegen drie spelen.

Glimlach

Ruben Bumkens, de vader van Gijs en jarenlang een gezichtsbepalende speler van Schalkhaar, ziet het met een glimlach aan. Hij herkent veel in zijn zoon. ,,Ja, dat is best confronterend. Gijs is net als ik een linkspoot, heeft een enorme drive en wil heel graag scoren."

Dat laatste lukt goed, want van de zes doelpunten neemt Bumkens-junior er vier voor zijn rekening. Maar dan struikelt hij over zijn eigen benen. Zijn vader lacht weer. ,,Nee, dát herken ik niet in mijn zoon."

Vreemde ogen

Voetbalscholen schieten in Nederland als paddenstoelen uit de grond. Ruben Bumkens ziet de extra trainingen, naast de reguliere oefensessies bij een club, als een positief iets. ,,Nieuwe trainers, nieuwe oefeningen en: vreemde ogen dwingen", somt hij op.

Of het niet wat veel is, vier keer per week op de grasmat staan? ,,In elk geval niet voor Gijs. Hij leeft voor voetbal. Als er een bal in de buurt is, rent hij erop af en hij kijkt veel voetbal op tv. 'Wanneer mag ik weer?' vraagt hij me vaak. De voetbalschool is hem op het lijf geschreven. Hij krijgt veel balcontacten en kan er schaven aan zijn techniek. Er zit een duidelijk idee achter.''

Individueel

Hoitink richtte Impuls ruim drieënhalf jaar geleden op, samen met de jonge trainer Jip Ellenbroek. Ze ontvangen elke vrijdagmiddag zo'n veertig kinderen tussen pakweg 5 en 12 jaar. Verdeeld over verschillende groepen en in twee blokken krijgen zij veel individuele aandacht.

Ze mogen leren in hun eigen tempo en op eigen niveau, stelt Impuls. Schalkhaar stelt hiervoor zijn trainingsvelden beschikbaar, maar de voetbalschool duikt ook op bij amateurverenigingen als Gorssel, Lettele en ABS.

Presteren

Iedereen is welkom bij Impuls, juist ook spelers die bij hun club niet de aandacht krijgen die ze in de ogen van Hoitink wel verdienen. ,,Bij clubs gaat het meestal om presteren. Jongens in lagere teams vallen er vaak een beetje buiten. Verenigingen worden groter en groter en daardoor is het moeilijk trainers te vinden voor lagere elftallen. Het is jammer als bij kinderen de motivatie, die ze van zichzelf wél hebben, verslapt door te weinig aandacht. Bij Impuls is voetbal geen doel, maar een middel om plezier en vertrouwen te krijgen."

Hoitink is als trainer van Koninklijke UD een bekend gezicht in het regionale amateurvoetbal. Hij is ook hoofd opleidingen bij die club, vader van drie dochters en taxichauffeur. ,,Een beetje babbelen en sturen, dat ligt mij wel. Eigenlijk is het de perfecte combinatie met trainen en coachen."

Overbodig

En al die voetbalscholen, hoe kijkt hij daarnaar? ,,Eigenlijk zouden ze overbodig moeten zijn. Maar ze zijn een goede zaak om kinderen gemotiveerd te houden én ze betere spelers te maken."

,,Het is zo zonde als een talent afhaakt door een gebrek aan aandacht. Wij zullen er echt alles aan doen dat te voorkomen."