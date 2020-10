Voetbalclub SHE en de familie Bello kunnen niet zonder elkaar

In tegenstelling tot PSV heeft de vijfdeklasser nooit een eigen kantine gehad, en dat is ook niet nodig. In het eeuwenoude café om de hoek wordt voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden uitstekend voor een ieder gezorgd. ,,SHE zonder Bello bestaat niet. Alles wat in dit dorp gebeurt, gebeurt hier”, klinkt het uit de mond van oud-voorzitter Wietse Wieling. Beter is de bijzondere band tussen de naastgelegen club en de familie Bello niet uit te leggen. ,,Ik verbaas me nog steeds als ik lees in de krant dat er ingebroken is in de kantine van SHE. Dat kan dus niet”, zegt hij luid lachend.