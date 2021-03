Voetbalclubs Brummen en Oeken verbreken samenwerking: mogelijke fusie van de baan

De besturen van Brummen en Oeken hebben geconstateerd dat de toekomstvisies te ver uiteenlopen voor een vruchtbare samenwerking. ,,De basis voor een toekomstbestendig en gezamenlijk voetbalaanbod in de gemeente Brummen is onvoldoende‘’, laten de verenigingen op hun websites weten.

Samenwerking

Verhouding op scherp

De compleet verschillende opvattingen zette de verhoudingen tussen beide verenigingen op scherp. Totdat een medewerker van de KNVB zich in het najaar van 2020 melde. Hij begeleide eerder al de fusie van FC Trias (in 2002 ontstaan na samensmelting van Ratum, Fortuna Winterswijk en Koten) in Winterswijk. Die onafhankelijke procesbegeleider kreeg de clubs de afgelopen vier maanden echter niet op hetzelfde spoor om een toekomstbestendig voetbalaanbod te kringen in Brummen. Er kwam geen eensluidend plan op tafel. Daarop besloten de besturen van beide clubs de gesprekken deze week te staken.