Voetballers in Gorssel trainen al om 05.15 uur (tot ergernis van de buurman): ‘Gaan er geen gewoonte van maken’

vierde klasse In de nieuwe kantine is het nog geen feest bij FC RDC, maar binnen de lijnen wel

FC RDC heeft nog een ouderwets papieren clubblad. Hoewel, ouderwets? Qua vormgeving en inhoud denk je bij het doorbladeren van het RDC Magazine eerder aan een profclub dan aan een club uit de zaterdag vierde klasse. Groots aangekondigd in de jongste editie: het openen van de nieuwe kantine. Ze hadden zaterdag een groot feest voorzien op sportpark Borgele, en dat had ook gepast bij dit inderdaad schitterend geworden clubhuis. Helaas: corona gooide roet in het eten. Geen feest.

20 november