Voorst in tweede helft ruim langs De Hoven

‘Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’ schalde het na afloop van het duel tussen De Hoven en Voorst uit de speakers in de kantine van de thuisclub. De Hoven had zojuist met 1-5 verloren van de formatie uit Voorst, maar aanvoerder Dennis Oplaat van de ploeg uit Zutphen kon er niet echt om malen.

De tekst van het succesnummer van John de Bever was absoluut op hem van toepassing. Hij had de band in de rust om zijn arm gekregen, nadat de gastheren verder moesten zonder hun captain Raymon Vredenberg. De eerste daad van Oplaat was het binnenschieten van een vrije trap, een minuut na rust. Hij krulde de bal heerlijk over de muur in de bovenhoek en bracht daarmee zijn team op een 1-0 voorsprong. Vervolgens kon het elftal van trainer Raymond Tuhuteru geen potten meer breken.

Trainer Raymond Tuhuteru van De Hoven had wel een verklaring voor de ruime nederlaag. ,,We misten vier basisspelers en hebben al een smalle selectie. Na het wegvallen van Raymon Vredenberg na rust was voorin helemaal geen stootkracht meer. We spelen met jongens van 16, 17 en 18 jaar en die komen natuurlijk nog tekort.”

Periodetitel

Oefenmeester Jan Ligtenberg van Voorst zag zijn elftal matig beginnen. ,,In de eerste helft hebben we weinig gecreëerd. Na de thee ging het stukken beter. We zijn bezig met een goede serie neer te zetten. We zijn dramatisch aan de competitie begonnen. De spelers zijn er nu op gebrand om het een en ander recht te zetten. We gaan echt voor een periodetitel. Het resultaat dat telt.”