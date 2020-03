Voorst-kwaaltje is Wijnand van Beek een doorn in het oog

Sterk tegen titelkandidaten, vaak niet thuisgeven in de niemanddalletjes. Wijnand van Beek rept over de Voorst-kwaal. De linkspoot hoopt dat zijn club daar snel mee afrekent. Hij is zelf bezig aan een constant seizoen. Met 19 doelpunten uit 11 wedstrijden bewijst de aanvaller bijna onmisbaar te zijn voor de vijfdeklasser.

Van Beek: ,,Het heeft puur met instelling te maken. Tegen de bovenste ploegen spelen we vrijwel altijd goed, tegen clubs uit de onderste regionen gaan we nat. We hebben het er vaak over, maar schijnbaar sluipt er onderschatting in en kunnen we het niet opbrengen."

Zondag was Voorst met 1-3 te sterk voor de gevallen koploper De Hoven en Van Beek pikte zijn doelpunt mee. ,,Een heerlijke pot, een verdiende zege. In zulke duels kunnen we altijd net iets meer brengen. Derby's wil je altijd winnen, de score had ook hoger kunnen uitvallen. Zo had ik er ook meer dan één kunnen maken."

De 25-jarige aanvaller is scherper dan ooit en heeft een opmerkelijke verklaring. ,,Ik speelde tot dit seizoen met vrienden in de zaal, ik voetbalde vijf keer per week. Net iets te veel voor mij, nu heb ik meer rust. Daarnaast denk ik dat ik wat rustiger voor het doel ben, nu ik wat ouder ben. Voorheen schoot ik veel te gehaast."

Met kameraden

Volgens de linksbuiten is hij geen bijzondere voetballer. ,,Ik moet het vooral van mijn snelheid hebben, denk dat ik voor een hoger niveau, zoals de derde klasse, niet goed genoeg ben. Bovendien wil ik gewoon lekker met kameraden spelen, ik voel me thuis bij Voorst."

Niet zo gek voor een voetballer die op een steenworp afstand van sportpark De Forst woont. ,,Voorst is een club waar niemand bijkomt en niemand weggaat. Ik hoop dat we met ons kwaaltje afrekenen, waardoor we in de top vier eindigen en zo een beslissingswedstrijd kunnen afdwingen. Met uiteraard promotie naar de vierde klasse als beloning."