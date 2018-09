Voorwaarts boekt zwaarbevochten zege

De Hoven komt van koude kermis thuis

28 september De Hoven trad donderdagavond aan tegen Zelhem voor het eerste competitieduel in de vijfde klasse F. De wedstrijd was in verband met de kermis in Zelhem afgelopen weekend verschoven. De Hoven verloor het treffen met 2-0, maar trainer Raymond Tuhuteru had toch goede dingen gezien.