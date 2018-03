Voorwaarts geeft wedstrijd in slotfase uit handen

In Twello was het Leones dat al vroeg voor het eerste gevaar zorgde. In de tweede minuut van de wedstrijd werd een inzet uit een hoekschop eerst van de lijn weg gekopt waarna Voorwaarts-doelman Yoel Finke in de daaropvolgende corner redding moest brengen. In de eerste helft hielden de ploegen elkaar in evenwicht, waarbij Voorwaarts meer balbezit had maar de bezoekers het gevaarlijkst werden.