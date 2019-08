Voorwaarts Twello debuteert thuis, Be Quick Zutphen mag op reis

Be Quick Zutphen daarentegen mag beginnen met een uitduel. De naar de tweede klasse van het zaterdagvoetbal gepromoveerde ploeg reist op 21 september naar Scherpenzeel en treft daar Valleivogels. De eerste thuisbeurt is een week later tegen Lunteren.

Presenteren

SC Deventer moet zelfs tot 6 oktober wachten voor de ploeg zich kan presenteren aan het eigen publiek. De kampioen van afgelopen jaargang begint het avontuur in de vierde klasse in Apeldoorn tegen Groen-Wit’62, is een week later vrij omdat 4F maar dertien teams telt en mag daarna pas gastheer zijn. Van De Gazelle welteverstaan.

Derby‘s

Aan derby’s in de regio is uiteraard ook weer geen gebrek. Brummen, dat zich liet overplaatsen naar de derde klasse B, valt met de neus in de boter en speelt op de openingsdag thuis tegen Warnsveldse Boys. Twee weekenden later staat de kraker Rohda Raalte-Heino op het menu van de eerste klasse E, gevolgd door het tweedeklassetreffen Wijhe-Schalkhaar op 13 oktober.