Voorwaarts Twello is zelfkritisch maar heeft na zege niets te klagen: ‘Je kunt niet altijd goed spelen’

overzicht Deventer/Zutphen Voorwaarts Twello naar de laatste zestien, Be Quick en Brummen halen uit en vrouwen Witkampers uit de beker

Een aantal plaatsen in de regio staan dit weekend in het teken van carnaval. Mede daardoor is het sportprogramma dit weekend beperkt. Een klein aantal clubs komt echter wel gewoon in actie. Hieronder een volledig overzicht van de voetbalwedstrijden die in de regio’s Deventer, Salland, Zutphen en de Achterhoek zijn gespeeld.