Vredenberg weer naast Bakhuis

Zutphen-doelman Nick ten Have blinkt uit bij winst op Basteom

28 januari Doelman Nick ten Have (18) van FC Zutphen was de uitblinker in het duel tussen zijn team en Sv Basteom. Weliswaar werd hij geen ‘man of the match’, maar de toekijkers van de wedstrijd vonden dat de beoordelaars hierbij een foutje hadden gemaakt. FC Zutphen won de strijd met 1-0.