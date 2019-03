Vrije trap Te Winkel zeldzaam hoogtepunt bij remise Ruurlo - VIOS

Ruurlo begon wel goed aan de wedstrijd en was in de openingsfase de bovenliggende partij. Niek te Winkel wist dat in de score uit te drukken. Dat deed de middenvelder op schitterende wijze. Na vijf minuten spelen schoot Te Winkel, op zo’n 25 meter van het doel, vanaf de linkerkant van het veld een vrije trap fraai over VIOS-doelman Lars Kroeze heen. Het was een van de spaarzame hoogtepunten.