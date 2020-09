Vrouwen Witkampers beginnen, na busreis van vier uur, met nederlaag aan de competitie

Het eerste vrouwenteam van Witkampers is de competitie begonnen met een 2-1 uitnederlaag tegen ’t Zand uit Tilburg. Vier uur reizen met de bus en dan op 1,5 meter afstand van elkaar zitten was wel een hele opgave, merkte oefenmeester Martin Wijnbergen gemerkt.

De coach van de hoofdklasser uit Laren had stiekem gehoopt op een punt. ,,Vooral in de slotfase, nadat we van een 2-0 achterstand op 2-1 waren gekomen, kregen we nog enkele kleine kansjes. Het zat er echter niet in vandaag.”

De voorbereiding op dit seizoen – vanwege het overlijden van een van de selectiespeelsters – was natuurlijk niet optimaal. ,,Nee, de scherpte was er nog niet. Dat gaat absoluut beter worden. Ik vertrouw er op dat we ons gaan herpakken na dit verlies.”

Moeizaam begin

Het vrouwenteam van SC Klarenbeek gaat voor de titel en promotie in 1B. ,,We doen het niet voor minder”, zei trainer Melvin van Schoonhoven. ,,Het duel met Be Quick ’28 verliep in de eerste helft wat moeizaam, maar na de pauze maakten wij het verschil.”