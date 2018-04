Vrouwen Witkampers in Europees ritme

Op dinsdag 10 april stond de eerste ontmoeting tussen de voetbalsters van De Zweef en Witkampers op het programma. In Nijverdal waren de Larense vrouwen te sterk: 1-4. Negen dagen later stonden de ploegen weer tegenover elkaar en weer wonnen de Achterhoeksen: 1-0.

Het is de tweede seizoenshelft van Witkampers in een notendop. Door de vele afgelastingen werkt de ploeg tijdens de laatste twee maanden van het seizoen een schema af waar menig Europese topclub het benauwd van krijgt.

Zowel in april als in mei staan er liefst zeven duels op het menu. ,,Maar we hebben nu tenminste wedstrijdritme", bekijkt aanvoerster Marieke van de Pol de situatie van de zonnige kant. ,,Voor de winterstop hebben wij geloof ik maar zeven keer gespeeld. We hebben nu bijna elke week twee wedstrijden, dat is wel pittig."

Avondzonnetje

Behalve dat de wedstrijden worden afgewerkt onder een zomers avondzonnetje ziet Van de Pol verder weinig voordelen van het bomvolle programma. Van de twee trainingen per week blijft er één over. Rustig trainen is in Laren nu het devies.

Bovendien kampt de ploeg met drie blessures, waarbij er amper tijd voor herstel is. Tegen De Zweef krijgen dan ook drie speelsters uit de junioren speeltijd. ,,Je krijgt nu ook te maken met blessures en afzeggingen", weet Witkampers-trainer Martin Wijnbergen. ,,Anders hadden we misschien een paar punten meer gepakt. De jonge meiden deden het uitstekend, maar je levert toch wat in."

Periodetitel