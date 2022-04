Vrouwen Witkampers incasseren zevenklapper bij koploper DSE

Het was voor trainer Martin Wijnbergen vooral de vraag hoe hij met zijn ploeg de wedstrijd in zou gaan. ,,Dat was best wel een dingetje, omdat je weet dat je gaat verliezen. Je hoopt het dicht te houden, en dan een uitslag als deze te vermijden. Dat zat er gewoon niet in, wij moeten putten uit het tweede wat in de derde klasse speelt, en zij hadden eredivisiespeelsters erbij lopen. Dat verschil is gigantisch.”