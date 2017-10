Warnsveldse Boys viert zege in absolute slotfase

Lange tijd leek het erop dat koploper Colmschate met drie punten huiswaarts zou keren. De ploeg van trainer Toine Rorije zat al met het hoofd aan het overwinningsbier toen Stijn Obdeijn in de luttele laatste minuten 3-3 binnentikte. In de extra tijd deed Bart Spijkers er namens de thuisploeg nog een schepje bovenop (4-3).

'Niet klagen'

Trainer Rob Haveman kon na afloop zijn geluk niet op. ,,Dit was wel een beetje geluk”, erkende de goedlachse oefenmeester. Voor zijn team is het na twee gelijke spelen de eerste overwinning in het huidige seizoen. ,,We mogen niet klagen over deze start, maar het seizoen is nog jong”, besloot Haveman.