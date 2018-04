Wat is er met de scoringsdrift van Rohda Raalte gebeurd?

TOPSCORERSIn de winterstop stonden er nog drie aanvallers van Rohda Raalte boven in het topscorersklassement. Maar een paar maanden later zijn Teun Bakhuis, Edilson José Coelho en Lars van Schooten schier kansloos in de strijd om de topschuttersbokaal.