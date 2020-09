Wijhe’92 gaat aan het seizoen beginnen met een piepjong team

BEKER OOSTDe laatste speelronde voor de beker was voor Wijhe ’92 een wedstrijd om des keizers baard. Met twee nederlagen was het bekeravontuur voor de ploeg van René Remie al voor aanvang van de ontmoeting met AVW’66 voorbij.

De remise (1-1) tegen de ploeg uit Westervoort bekoorde de oefenmeester desalniettemin zeer en gaf hem vertrouwen in de start van de competitie volgende week. ,,De gemiddelde leeftijd van onze ploeg is dit seizoen 21 jaar. Dat is heel jong, maar mijn ploeg ontwikkelt zich heel positief.” Meest opvallende verschijning in de basis van Wijhe is ongetwijfeld de pas 17-jarige doelman Joep Weerkamp. ,,Afgelopen week hebben we onze keepers geanalyseerd en daaruit kwam dat Joep onze eerste doelman is dit seizoen. Hij heeft het meeste talent en doet het gewoon uitstekend.”

Rohda Raalte plaatste zich ten koste van ATC ’65 (3-0) eenvoudig voor de volgende bekerronde. Voor de derde keer op rij was Julian van Hoogstraten trefzeker, maar minstens zo in zijn nopjes was trainer Laurens Knippenborg met een andere nieuweling. ,,Vandaag scoort Kevin Peppels twee keer. Die jongen draait ook een prima voorbereiding.” Samen met Jesse Pultrum kwam Peppels dit seizoen over van zaterdag tweedeklasser Enter Vooruit.

Trainer Martijn de Vogel van Heino zag dat zijn ploeg het zichzelf onnodig moeilijk maakte tegen Achilles’12. Na een 3-0 tussenstand werd er ternauwernood met 3-2 gewonnen. ,,We werden wat slordig in de tweede helft. Daardoor vond de tegenstander weer de aansluiting, maar al met al was het een dikverdiende overwinning van ons”, vond De Vogel.

Be Quick Z. liet de kans liggen om zich voor de volgende bekerronde te plaatsen. In Ulft liepen de Zutphenaren tegen een kansloze 6-1 nederlaag aan. Ook Lemelerveld had nog een kans om door te bekeren, maar leed tegen zaterdag eersteklasser een 0-1 nederlaag en is daarmee uitgeschakeld in het bekertoernooi. Schalkhaar kon de prachtige zege van vorige week op eersteklasser De Bataven geen passend vervolg geven en sloot een wisselvallige voorbereiding af met een 3-1 nederlaag tegen Varsseveld.