Wijnand van Beek met vijf goals de grote man bij Voorst

Het duel tussen SHE en Voorst in de 5e klasse D is zondagmiddag de grote ‘Wijnand van Beekshow’ geworden. De bezoekende ploeg van trainer Jan Ligtenberg won met 0-6 in Hall en spits Wijnand van Beek nam liefst vijf van de zes treffers voor zijn rekening. De kleine goalgetter bracht daarmee zijn totaal aan doelpunten op negen. Niet spectaculair misschien, maar wel als blijkt dat hij daar maar drie wedstrijden voor nodig had. De Voorstenaar meldt zich nadrukkelijk voor het topscorersklassement.

Wijnand van Beek heeft een lange periode van blessureleed achter de rug. ,,Vandaag was pas mijn derde competitiewedstrijd. Ik ben er een aantal maanden uit geweest, nadat ik een zware enkelblessure had opgelopen. Het is al de tweede keer dat me dit is overkomen en ik speel nu dan ook met een brace. Die moet mij stevigheid bieden.”

Vooruitgang

Voorst-trainer Jan Ligtenberg ziet zijn team wekelijks vooruitgaan. ,,Voor de winterstop was het niet best. Vaak te apathisch en afwachtend. Ik vond vandaag het begin matig, maar na rust gingen we beter voetballen. Het scheelt natuurlijk een slok op een borrel dat we weer kunnen beschikken over Wijnand van Beek voorin.”

Trainer Peter Rutgers van SHE zag dat zijn formatie kansloos was. ,,We hebben gedaan wat binnen de mogelijkheden lag, maar kwamen vandaag op alle fronten tekort. Hadden de mazzel dat doelman Jobbe Boesveld in prima vorm stak, anders was het verlies nog hoger uitgevallen.”