Wijnbergen hoopt met Witkampers in laatste paar wedstrijden te laten zien waar het toe in staat is

,,Wat moet ik er nu weer van maken?”, vroeg Wijnbergen zich hardop af. De laatste weken draaide hij telkens hetzelfde verhaal af. Een kleine groep, spelers uit het tweede die niet op dit niveau horen, zodoende te weinig kwaliteit en dat allemaal veroorzaakt door blessureperikelen bij de sterkhouders, zijn de voornaamste argumenten waarom Witkampers onderaan bungelt. De kans is zodoende levensgroot groot dat de ploeg degradeert. Inmiddels is de club op zoek naar nieuwe speelsters, en trainen er een aantal mee.

Wijnbergen is duidelijk met volgend seizoen bezig, maar opgegeven heeft hij de hoop op handhaving nog niet helemaal. ,,Ik hoop over een paar weken de groep weer compleet te hebben. In de laatste stuk of vier wedstrijden hoop ik dan met de groep te kunnen laten zien waartoe we in staat zijn.”