Witkampers in de wolken na zege, tien treffers in Warnsveld en reuzendoder Basteom maakt status waar

Vierde klasse Gebroeders Brouwer groeien bij FC RDC in hun rol, onder toeziend oog van hun iconische opa

Hij was tien jaar geleden de laatste die mocht debuteren in het oranje van de CJV’ers. Dit seizoen keerde Marc Brouwer, met zijn 26 jaar inmiddels de senior van het elftal, terug in het eerste van FC RDC om het team van Kick Maatman van de broodnodige ervaring te voorzien. In de derby tegen Sportclub Deventer kwam dat er echter niet uit en werd terecht met 2-3 verloren.

18:44