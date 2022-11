Witkampers wint vechtwedstrijd tegen AZC mede dankzij goal van Straalman: ‘Hier houd ik echt van’

Districtsbeker Deventer Bij ABS is er voldoende perspec­tief, ondanks blessures en bekerneder­laag

Het bekeravontuur van ABS is voorbij: de Bathmense formatie verloor met 1-2 van VV Bruchterveld. Veel vaste namen in de selectie konden er niet bij zijn: de ziekenboeg van ABS ligt behoorlijk vol. Hoewel zelfs de verzorgers van ABS delen in het ongeluk, wanhoopt trainer Bas Groot Wesseldijk niet. ,,Het komt helemaal goed.”

23 oktober