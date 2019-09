Wolters schiet met CCW’16 uit de startblokken

Helios bezorgt Diepenveen een pijnlijke vuurdoop in 3B

16:32 Diepenveen kwam nog wel op voorsprong, maar moest in het vervolg diep buigen voor Helios, dat zondagmiddag met liefst 7-1 won op De Zunnebargh. Niet het welkom waar Diepenveen op gehoopt had in de derde klasse.