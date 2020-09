Zuiver doelpunt wordt hoekschop in openingswedstrijd in de vijfde klasse A

Het duel tussen EGVV en Sp. Haarlo in 5A eindigde in een 1-4 zege voor de bezoekers. Bij 1-4 dacht de thuisploeg nog terug in de wedstrijd te kunnen komen, maar daar dacht de scheidsrechter anders over. In plaats van een goal gaf hij een corner.

Haarlo-trainer Raymond van der Heide: ,,Zij maakten een zuiver doelpunt, maar tot ontzetting van alles en iedereen wees de scheidsrechter naar de cornervlag nadat onze doelman de bal uit het net had gehaald. Tumult alom, maar hij bleef bij zijn beslissing: een hoekschop.”

Tim Kollen van EGVV liet het er maar bij, want de nederlaag was niet meer te ontlopen. ,,In de eerste helft ging het van onze kant nog wel, maar tijdens de pauze heeft mijn collega vast een donderspeech gehouden. Haarlo stond als herboren op het veld.” Van der Heide reageert: ,,Nou, een donderspeech was het niet. Ik heb ze er wel op gewezen om eens te gaan voetballen en zich niet te verschuilen achter allerlei randzaken en daarvan een medespeler de schuld geven. Volwassen gedrag heb ik gevraagd en dat hebben ze na rust ook laten zien.”

Zaak omgezet

SVBV won in 5B het uitduel tegen Vosseveld met 1-4. Trainer Mike Lemmers van de ploeg uit Barchem kon zich geen prettiger start van de competitie wensen. ,,We stonden in de rust met 1-0 achter. Ik heb de zaak omgezet en daarna ging het beter lopen.”

GSV’63 bleef in 5B op eigen veld Halle met 4-1 de baas. De nieuwe oefenmeester Mark Reinders van de club uit Geesteren was in zijn nopjes. ,,We hebben verdiend gewonnen, maar te weinig gescoord. Daar moeten we nog aan werken.”

Gelijkopgaande strijd

DEO heeft in 5B het eerste duel van het seizoen gewonnen. Op eigen accommodatie bleef het met 2-1 de baas over Ratti/Socii. Dennis Arentsen van de ploeg uit Dijkhoek was van mening dat zijn team terecht heeft gewonnen. ,,Op basis van een betere tweede helft vind ik dat de uitslag klopt.” Zijn collega John Trentelman van Ratti/Socii zag dat wat anders. ,,Het was een gelijkopgaande strijd en een puntendeling zou de verhoudingen goed hebben weergegeven. We hebben te weinig gescoord en diverse kansen laten liggen. Ook hadden we geen geluk met enkele beslissingen van de scheidsrechter.”