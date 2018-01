Zutphen-doelman Nick ten Have blinkt uit bij winst op Basteom

De goalie heeft drie jaar niet gespeeld en maakt nu een prima comeback. ,,Ik had toen andere interesses, maar vervolgens begon ik het voetbal toch wel te missen. Ik werd opgenomen in de zondagselectie van FC Zutphen en sta nu vanaf het begin van dit seizoen onder de lat. Ik heb het prima naar mijn zin en zal beschikbaar blijven voor de zondagtak.”

Assistent-oefenmeester Mark Severin van FC Zutphen ziet vooruitgang in zijn ploeg. ,,We gaan steeds beter voetballen en hopen dat nu om te zetten in resultaat. Ben met de winst op Basteom erg blij. We hebben een goede oefenperiode gehad in de winterstop en hopen dat nu door te zetten in de competitie.”