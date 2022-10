Zutphense zuigelingen schieten zichzelf twee keer in de voet en moeten groeien

Vierde klasse Gelijkspel tussen Broekland en SV Raalte tijdens wedstrijd in teken van KIKA

Het is een zin die telkens maar blijft terugkomen in Broekland rond de derby tegen SV Raalte in de vierde klasse: ‘met mekaar, deur mekaar en veur mekaar.’ Een in 1-1 geëindigde wedstrijd die in het teken staat van KIKA, vanwege de ziekte van de zoon van vaste grensrechter Henry Borkent.

16 oktober