ABBA-systeem krijgt het voordeel van de twijfel

Hoe werkt ABBA ook alweer? Ploeg A begint met de penaltyreeks, team B neemt er daarna twee, dan is ploeg A twee keer aan de beurt. Net zolang totdat er een winnaar is. Het klinkt redelijk eenvoudig, toch is het systeem onderwerp van gesprek.

Scheidsrechter Marc Nagtegaal koos vorig jaar bij Lisse tegen Hoek al voor het ABBA-systeem, dat toen nog niet eens was ingevoerd. Hij werd teruggefloten en de strafschoppen werden opnieuw genomen. In eerste instantie won Lisse, uiteindelijk won Hoek.

Onlangs ging het mis bij Dalfsen JO17-1 tegen Sparta Nijkerk. Daar werden na een fout van de arbiter twee reeksen gespeeld volgens twee verschillende systemen, met verschillende winnaars. De KNVB liet beide teams doorbekeren.

Trainer Arnoud Rouwenhorst van Dedemsvaart bekert zondag tegen De Zweef. Hij heeft zich nog niet zo beziggehouden met het ABBA-systeem.

,,Als het bij een training zo uitkomt, nemen we weleens penalty's, maar dan bijvoorbeeld om de winnaar van een afsluitende partij te bepalen. Ik denk wel dat het ABBA-systeem wat eerlijker is, omdat je niet steeds als beginnende partij, die de strafschoppen scoort, in het voordeel bent. Ik zie het als één van de nieuwe dingen in de voetballerij en ik juich dat toe. Het voetbal heeft al veel te lang stilgestaan als het gaat om innovatie."

Guido Wind speelt zaterdag met VENO in de beker tegen Flevo Boys. Onlangs miste hij een strafschop tegen Havelte.

,,Om eerlijk te zijn, gaan we zaterdag niet uit van penalty's. Daarvoor is het klassenverschil te groot, al weet je het natuurlijk nooit. We hebben er ook helemaal niet op getraind. Er wordt gezegd dat je met dit systeem een mentaal voordeel hebt. Ik betwijfel dat. Als je twee keer achter elkaar een penalty moet nemen, wat doe je dan? Kies je dan ook twee keer dezelfde hoek of juist niet? Persoonlijk ben ik wel voor verandering, maar ik vraag mij echt af of het ABBA-systeem beter is dan om-en-om."

Heerdenaar Gert Keijl floot zaterdag nog ACV tegen Urk, dat in de KNVB-beker via het ABBA-systeem won van SDO.