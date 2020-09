Acht spelers Alcides in quarantaine, ook OZC en Hoonhorst spelen niet

HOOFDKLASSE De opvallend­ste speler van Flevo Boys is Younes El Ghamarti, 17 jaar jong

12 september Met een stralende lach gaat Younes El Ghamarti (17) na afloop van Flevo Boys - Noordscheschut (2-0) op de foto met een stel trotse jeugdspelers. En of het nog niet genoeg is vraagt een fanatieke Engels sprekende bewonderaar ook nog of hij zijn shirt af wil staan. ,,Dat mag vast niet van de club’’, is het bescheiden antwoord van het lefgozertje, dat opgroeide in de Emmeloordse sterrenbuurt.