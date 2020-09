Acht spelers Alcides in quarantaine, ook OZC, Havelte, Hoonhorst, FC Meppel en Hardenberg‘85 spelen niet

DERDE KLASSE Alfred Pekel gaat nog wel even door met scoren voor Vitesse'63

19 september Het 162ste doelpunt van Alfred Pekel in het geel en rood van Vitesse’63 laat nog even op zich wachten. De ervaren invaller en clubtopscorer kan zijn team bij de rentree in de derde klasse niet langs BSVV schieten (1-1).