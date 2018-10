Alcides fors onderuit bij Silvolde

Al snel keek de ploeg van trainer Wilko Niemer tegen een achterstand aan. Al in de derde minuut werd het 1-0 en daarbij blesseerde doelman Danny Bos zich. De goalie, die het veld verliet met een duimkwetsuur, werd vervangen door broertje Thomas. Alcides kwam daarna via Dani Lohman op gelijke hoogte. Maar lang kon de ploeg daar niet van genieten, want binnen luttele momenten stond het alweer 2-1. Direct na de thee kwam daar met de 3-1 een volgende tik overheen. Silvolde kon het krachtsverschil daarna omzetten in een 5-1 zege.

Trainer Niemer over de naderende derby: ,,Die wedstrijd leeft meer bij de buitenwacht en ik hoop niet teveel bij mijn ploeg. Ik heb zelf maar één doel en dat is met Alcides in de hoofdklasse blijven. Dat wordt niet bepaald met twee wedstrijden tegen MSC. Maar het zou wel een mooie stunt zijn als we winnen, want dan gaan we op de ranglijst weer over ze heen.”