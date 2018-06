Alcides haalt halve finale met moeite

WHC komt strompe­lend over eerste horde

12:36 WHC is door naar de tweede ronde van de nacompetitie voor een plek in de hoofdklasse, maar vraag niet hoe. Na een sterk openingskwartier mag de ploeg van trainer Wiljan Mossing Holsteyn zeker na rust niet mopperen dat opponent Gorecht verzuimt de trekker over te halen (1-0).