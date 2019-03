Alcides haalt oude bekende Kaluzi terug naar Meppel

Trainer Wilko Niemer kan volgend seizoen beschikken over een sterkhouder in zijn aanvallende linie. Kaluzi, die in de hoofdmacht van Alcides debuteerde in het seizoen 2012/13, keert terug op het oude nest. De aanvaller zelf is blij met z’n terugkeer. ,,Het voelt een beetje als thuiskomen”, zegt Kaluzi op de website van de Meppeler club.