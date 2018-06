Alcides knokt zich naar hoofdklasse

Het moet gezegd; in alle drie de nacompetitieduels had de tegenstander van Alcides het meeste balbezit, de betere mogelijkheden en ontbrak het af en toe aan geluk. Na afloop maalde heel Meppel daar niet om. Het was één groot feest op en rond het veld. Jemain Wobbes kroonde zich tot de enige doelpuntenmaker en had naar eigen zeggen vooraf een goed gevoel over deze wedstrijd. “Alcides hoort in de hoofdklasse”, onderstreepte hij na afloop dat gevoel.