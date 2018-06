Alcides redt het tegen Rohda Raalte

De wedstrijd speelde zich veelal af op het middenveld. Dat kwam de amusementswaarde niet ten goede. Jermain Wobbes had na ruim zes minuten al een goede kopkans na een geslaagde actie en voorzet van Martin van ’t Ende. Daarbij bleef het wel. Rohda Raalte was helemaal onmachtig, maar was wel die ploeg die op voorsprong kwam. Edilson Jose Coelho lobde de bal over Danny Bos, verdediger Bram Komduur kon geen redding meer brengen: 0-1. Er waren toen 28 minuten gespeeld, meteen daarna kreeg Alcides na een handsbal in het Raalter doelgebied een strafschop. Eric-Jan Lijzen trof doel: 1-1. Nog voor rust kwamen de Meppelers op voorsprong. Van ’t Ende gooide ver in, Frank Fokke verlengde en Wobbes schoot daarna raak: 2-1.