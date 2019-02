Alcides schuift schuld in schoenen scheidsrechter

Tegen AWC keek zijn ploeg steeds tegen een achterstand aan, maar was het wel in grote gedeelten de bovenliggende partij. Na een goed begin van de Meppelers, kwam er toch een tegentreffer na bijna veertig minuten. In de tweede helft schoof Dani Lohman al vlot de 1-1 binnen. ,,Daarna waren we voetballend echt veel beter. Uit één van hun spaarzame uitvallen, kregen ze een zwaar onterechte penalty. Zelfs de spelers van AWC vonden het geen strafschop en ook de assistent had gezegd dat het een Schwalbe was, maar uiteindelijk ging de bal op de stip.”