Alcides scoort tegen AZ alleen maar rode shirts

Nee, een schande is het helemaal niet, die flinke uitslag. AZ is gewoonweg een paar flinke maten te groot voor de hoofdklasser, het scheelt niet voor niets vier niveaus. Vooral de schroom zit de Meppelers in de eerste helft dwars. Het is alsof de ploeg van trainer Wilko Niemer in het midden van een rondo staat en maar in het midden blijft staan.

Pas na rust sluipt er ietwat flair in zijn ploeg. Alcides wordt zowaar dreigend, met een bal op de lat (Koen Romme) en daarna op de paal (Jermain Wobbes). Maar ook al gaan die ballen erin, dan is de missie om er een succes van te maken alsnog schier onmogelijk. Het frivole spel van de uitdager zorgt wel voor meer plezier, op en langs het veld. Alcides doet er dan alles aan om er een geslaagde avond van te maken. Op een avond, die eigenlijk al niet meer stuk kan.

Na afloop is het in de catacomben een drukte van belang. AZ-middenvelder Guus Til heeft zijn shirtje alvast uitgedaan en loopt de kleedkamer van de thuisploeg binnen. ,,Jongens, geef die shirtjes maar!'', roept vervolgens iemand uit het AZ-kamp. Het is niet tegen dovemansoren gezegd, want binnen luttele seconden krioelt het van AZ-spelers die het rode tricot weggeven. Mooie momenten voor de spelers uit Meppel. Glunderende gezichten. Want dankzij deze souvenirtjes blijft de herinnering aan deze voetbalavond levend.

Met zijn gele Alcides-shirt nog aan en een rood tenue over zijn schouder kan rechtsback Jari Mooij alleen maar genieten. Het blijkt het shirtje van Ricardo van Rhijn te zijn, en niet dat van directe tegenstander Oussama Idrissi, van wie Mooij tijdens de wedstrijd 'al zeker zes keer zijn achterkant heeft gezien'. ,,Dan wil ik z'n shirtje eigenlijk ook", klinkt het met een brede grijns.

Wobbes blijkt de gelukkige. Hij heeft het shirtje van de beste man op het veld veroverd. ,,Misschien wil hij nog wel van shirtje ruilen", hoopt Mooij. Een poging van invaller Jasper Bos om het shirtje van Idrissi te bemachtigen blijkt daarna helemaal tevergeefs. Dan maar een andere scoren.

Voor Mooij is het vooral een avond van veel hollen en veel hielen zien. Idrissi, die een hattrick maakt, dartelt vrolijk over de kunstgrasmat op Ezinge, veelal met Mooij een paar meter achter zich aan. Toch geniet de Meppeler met volle teugen van de wedstrijd tegen de Alkmaarders. ,,Je ziet altijd die gasten van amateurclubs op televisie tegen een profclub spelen, nu was het eindelijk onze beurt. Zo'n Idrissi, die shined elke week. Ik ga zo zeker een biertje nemen. Ik ben vrijdag vrij en ga er zeker weten flink van genieten."