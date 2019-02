Alcides slaat op juiste momenten toe tegen Silvolde

Lang bleef het 0-0 in Meppel. De wedstrijd duurde sowieso lang, want na een blessure van één van de assistenten, lag het duel stil en kon pas na een klein half uur voortgezet worden. ,,We speelden tegen een echte winnaarsploeg met veel beweging en strijd. Daar voetbalden we eigenlijk best goed en gemakkelijk onderuit. Daar geniet ik wel van. We hebben ook nog eens weinig weggeven, alleen we creëerden ook niet veel. De eerste ploeg die de 1-0 zou maken, zou de wedstrijd ook wel winnen. Dat waren wij uiteindelijk, al was het niet absoluut verdiend”, schetste Niemer.