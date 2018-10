Alcides weet weer wat winnen is

De competitiestart van de Meppelers was uitstekend, maar daarna leek de klad erin te komen. Verloren werd er van Achilles 1894, AWC en De Bataven. Tussendoor bleek, al was dat geen schande, eredivisionist AZ in het bekertoernooi te sterk. Weer weten wat winnen is, daar was het Alcides zondag om te doen. ,,Ik had de jongens expliciet gezegd dat we gingen voetballen voor een resultaat”, zei trainer Wilko Niemer na afloop.