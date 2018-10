Alcides wint burenruzie van MSC

Eerste kans

Op slag van rust sloeg Wobbes echter opnieuw toe. Na voorbereidend werk van Wahid Shimeri gaf Wobbes de bal met het hoofd het laatste zetje. In de tweede helft kreeg Shimeri de eerste kans, maar MSC-doelman Raimon Benjamins verijdelde een treffer. Aan de andere kant schoot Justin Benjamins wild naast na een fraaie individuele actie. In de slotfase werd het nog 3-1. MSC-verdediger Stef Beute werkte de bal in eigen doel na een inzet van Koen Romme. Zo wipte Alcides op de ranglijst in de hoofdklasse A over de stadsgenoot heen.