Alcides ziet punt in ver uitduel in rook opgaan, Lutten maakt er vijf tegen Vitesse’63

Zondag, hoofdklasse A

De verre uitwedstrijd bij TOGB heeft voor Alcides niet het gewenste resultaat opgeleverd. De club uit Meppel, die het zonder de zieke hoofdtrainer Wilco Niemer moest stellen, kwam twee keer op voorsprong maar gaf na een fout achterin vlak voor tijd toch een tastbaar resultaat uit handen. ,,We hebben de boel redelijk compact gehouden. Er is veel energie geleverd op het veld en dan is het zuur dat dat geen resultaat oplevert. We hadden wel een puntje verdiend”, blikte assistent-trainer Dennis Meadows terug.

Zaterdag, derde klasse D

Lutten heeft een verrassend ruime zege geboekt op mede-middenmoter Vitesse’63. De thuisclub breidde de score vlak voor rust in een paar minuten uit en sloeg daarmee het beslissende gat. Toch was het niet vanaf het begin een eenvoudige avond, zag hoofdtrainer Sander van de Lustgraaf. ,,We hebben er veel voor moeten doen, het was in het begin best even zoeken. Maar toen we ineens snel uitliepen, was het verzet gebroken. We zijn gewoon de afspraken goed nagekomen.’’