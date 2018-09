'Als de club me nodig heeft, ga ik'

De Zwolse Atletische Club, dat is de volledige naam van ZAC. Tegenwoordig kennen we blauw-wit uit Zuid vooral van het voetbal. De basketbalpoot staat al jaren op zichzelf. Maar in vroegere tijden was dat anders. Leden van ZAC konden kiezen uit een scala sporten. Kopbalspecialist Kraijer (72) is altijd een echte voetbalman geweest. Of, beter gezegd, dat blijft hij. ,,Als ze mij nodig hebben, dan ga ik."

Voor de lol

Naast voetbal en atletiek heeft ZAC veel takken van sport gekend. Basketbal dus, maar ook biljarten, bridge, cricket, gymnastiek, handbal, schaatsen, schietsport, tennis, volleybal, wandelen, waterpolo en zwemmen. Zelfs sporten zoals wielerpolo, zaalrijden en figuurrijden op de fiets. ,,En honkbal. Gewoon voor de lol, hoor. Niet in competitieverband. Dat was in de tijd van trainer Herman Spijkerman. Andere sporten waren volgens hem goed voor de lichaamsbeheersing."

Voetbal was echter de bedreven en beleden sport in huize Kraijer. In een gezin met zeven kinderen was de bal het meest populair en Freek de beste. Hij scoorde maar liefst 124 goals voor ZAC en was drie keer amateurinternational. ,,Hij was tien jaar ouder dan ik en heeft later nog bij AGOVV gespeeld. Een echte doelpuntenmaker en hij kon enorm goed koppen. We hebben nog een aantal seizoenen samen in het eerste gespeeld. Dat ging prima, we hadden nooit ruzie in het veld. Ik was trots op hem."

Stilzitten

,,Als klein jochie wachtte ik op de bus om mee te gaan met het eerste elftal om hem te zien. Dat was nog op het Grote Kerkplein. Als er ruimte was mocht ik mee, anders niet. Dan werd ik in het gangpad op een grote tas gezet en moest ik de hele weg stilzitten."

,,Toen ik jaren later zelf in het eerste speelde, gingen we uiteraard ook met de bus, vooral naar Friesland of het oosten. De regel was dat de vrouwen op de heenreis achterin moesten zitten en de mannen voorin. Op de terugreis hoefde dat niet."

Fanatiek

Kraijer pakt er een foto bij, waar hij op staat met Freek, vorig jaar overleden, en broertje Roel. Een andere broer Hans, keepte een lichtblauwe maandag bij ZAC, maar vond het voetbal niet leuk. ,,Nog steeds niet. Roel was de meest fanatieke van ons allemaal. Eigenlijk veel te fanatiek. Hij schopte haast op alles wat bewoog, daarom heeft hij het eerste elftal ook niet gehaald."

Dat deed Herman Kraijer dus wel. En met verve. Als 17-jarige jochie debuteerde hij. In totaal trof hij 71 keer doel voor ZAC. ,,De meeste heb ik met het hoofd gemaakt, want ik was kopsterk. Toch heb ik niet zo lang in het eerste gespeeld. Een seizoen of zes, denk ik. Ik moest in dienst, ging naar Ossendrecht en kon dus niet trainen. Jaren later heb ik nog een poos in het tweede elftal gespeeld en heb ik veel functies gehad bij ZAC."

Revue