Arjan ten Hove en VV Kampen nemen afscheid van elkaar

Ten Hove is voor het vierde jaar trainer van de Kamper club die in 2013 nog gedwongen was het eerste elftal wegens gebrek aan spelers uit de competitie te halen. Op dat dieptepunt stapte Ten Hove in en bracht, volgens de club, weer stabiliteit in de vereniging. ‘Arjan heeft het voetbal weer teruggebracht bij vv Kampen. Hij heeft een compleet nieuw eerste elftal op de been weten te krijgen en heeft een enorme vooruitgang met het team geboekt. Voetballend is VV Kampen er alleen maar op vooruit gegaan en onder zijn leiding is de club een stabiele vierdeklasser geworden die meedoet voor de prijzen,’ vermeldt de website.