ASC'62 wil niet te lang stilstaan bij pak rammel van Quick'20 (0-7)

voetbal vechtdalASC’62 heeft een flinke nederlaag geleden in de tweede klasse H. De mannen van trainer Piet de Jong kregen met 0-7 aan hun broek van Quick’20. ,,Ze zijn gewoon een maatje te groot voor ons. Hun selectie is zo breed, ze hadden zelfs 8 spelers op de bank zitten’’, constateerde De Jong.

Waar de club uit Dalfsen in het eerste kwartier nog een aantal kansen kreeg, bleef de goal uit. Maar na dat kwartier was het eenrichtingsverkeer richting het Dalfser doel. ,,Na de 0-1 stonden we binnen een half uur met 0-4 achter. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten’’, vertelt de oefenmeester van ASC.

,,In de tweede helft was het vooral zaak om de schade te beperken. Geen gele kaarten, blessures en zo min mogelijk doelpunten. Na ruim een uur scoren ze dan snel twee keer, en in blessuretijd de 0-7. Maar we moeten deze wedstrijd niet te veel aandacht meer geven’’, sluit De Jong af. Quick'20, dat van de zondag- naar de zaterdagcompetitie is overgestapt, is de grootste titelkandidaat in de tweede klasse H.



OZC tegen SCD’83 was een interessant gevecht, waar laatstgenoemde met de drie punten aan de haal ging: 2-3. ,,Het was een open wedstrijd, maar wij hebben alles gegeven en zo de eerste overwinning van de competitie geboekt’’, vertelt de nieuwe SCD ’83-trainer Pim Donker.

Niet lang na rust was de openingstreffer een benutte strafschop van topscorer Martijn Ballast en een paar minuten later vond de middenvelder het net met een afstandsschot. Zijn teller staat inmiddels op 5 doelpunten. Good-old Rick-Jan de Groot zorgde voor de aansluitingstreffer voor OZC, maar lang konden de Ommenaren er niet van genieten. Ivar Mijnheer ging een slalom aan en wist, met zijn mindere linker, deze kans te benutten. Een paar minuten voor tijd kwam de bal via de kluts in het SCD ’83-doel terecht, maar meer dan een eretreffer was het niet. ,,De laatste paar minuten was het echt billen knijpen, maar ik ben trots op de jongens hoe zij deze punten hebben binnengesleept’’, concludeert Donker.

Zaterdag

Oost

2H

ASC ’62 – Quick 20 0-7

3D

Hardenberg ’85 – Bruchterveld 1-3

Kloosterhaar – Bergentheim 2-1

Mariënberg – SVVN 0-3

4F

ATC 65 - Lemele 0-3

Tubantia - OVC'21 2-2

Daarle - SVV’56 afgelast

Noord

2J

Gramsbergen – DESZ 2-2



3D

SC Lutten – Avereest 1-0

OZC - SCD ’83 2-3

CSVC – Nieuwleusen 1-0

4D

Nieuw Balinge - DKB 0-1

Zondag

Oost

1E

Tubantia – Dalfsen 0-1

2J

Lemelerveld – Barbaros 1-1

4G

Hoonhorst – Enter SV 1-4

5E

Vilsteren – CCW 1-2

Noord

2K

Dedemsvaart – Epe 2-2

EMMS – Pesse 4-2

3D

Steenwijkerwold - USV 2-0

4D

Sleen - SC Balkbrug 1-0