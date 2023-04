ASC’62 kan de degradatiestress beter aan dan DVC Dedemsvaart: ‘Toch was het een van onze mindere wedstrijden’

Programma Zwolle Hockeyers staan voor enorme kluif, Berkum speelt halve finale beker en SVI vecht voor laatste kansen

Geen volledige speelronde in het amateurvoetbal komend weekend, maar wel meerdere fraaie en belangrijke wedstrijden. Zo speelt Berkum de halve finale van de beker, heeft SVI een overwinning nodig om degradatie te voorkomen en kan WVF misschien wel de titelstrijd in 2I beslissen. De heren van HC Zwolle staan voor een enorme kluif en in het volleybal gaat het erom spannen.