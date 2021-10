Asv Dronten op ‘pole position’ voor Super Saturday, Nagele wint polderderby

Het is het weekend waar veel mensen in de tweede klasse G naar uitkijken, omdat de titelkandidaten asv Dronten en Veensche Boys elkaar volgende week treffen, net als Batavia’90 en Unicum. Asv Dronten en Batavia zijn nog zonder puntenverlies, ook na afgelopen zaterdag. Asv Dronten had alle moeite om AVW van zich af te schudden, maar won alsnog ruim: 4-1. ,,In een moeizame eerste helft kwamen we toch op voorsprong. De tweede helft was acceptabel”, vond Dronten-trainer Patrick Posthuma.

Voor Unicum wordt het volgende week een kwestie van aanhaken of even afhaken. Wat dat betreft deden de Lelystedelingen goede zaken, want op eigen veld werd er ruim gewonnen van OVC’85. Onder andere Quincy van de Leuv was belangrijk voor zijn ploeg, hij maakt één van de vier treffers: 4-0.

Go Ahead Kampen startte de competitie uitstekend met negen uit drie, maar in Vriezenveen slikte de formatie haar eerste nederlaag van het seizoen. DOS’37-uit is altijd lastig en dat bleek maar weer. Het eindigde in 2-1. ,,De eerste helft was slappe hap”, zag coach Gert van Duinen. ,,In de tweede helft hebben we laten zien hoe het wel moet, maar zoals vaak is dat te laat. We hebben terecht verloren.”

In de vijfde klasse G van het district noord was de polderderby tussen Espel en Nagele een prooi voor laatstgenoemde. Thijs Engelchor was belangrijk voor zijn team, hij maakte twee van de drie goals: 1-3. Peter Wiesenekker, trainer van Nagele, was een tevreden man. ,,Het was een echte derby, want er werd niet zo goed gevoetbald. Veel strijd en beleving, dat wel. Ik ben blij dat we gewonnen hebben hoor, die punten zijn belangrijk.”

Op zondag gaat het allemaal moeizaam voor SC Emmeloord. De eerste wedstrijd van de competitie werd nog gewonnen, daarna volgden er drie nederlagen. Ditmaal ging de ploeg van trainer Robert Staarman met 3-1 onderuit bij EMMS.

Voor de polderploegen in 4A was het een hele aardige zondag. FC Kraggenburg pakte een punt tegen Steenwijker Boys, terwijl RKO met 0-2 won van Smilde’94.

Uitslagen Flevoland/Kampen

Zaterdag Oost, 1D: DOS’37 – Go Ahead Kampen 2-1, SVI – KHC 2-2, DOS Kampen – Hierden 1-3

2G: Lelystad’67 – Batavia’90 0-2, Asv Dronten – AVW’66 4-1, Unicum – OVC’85 4-0

2H: IJVV – ASC’62 5-3

3C: SC Rouveen – Swift’64 2-2, ESC – BAS 1-1

Zaterdag Noord, 3A: SVM – SDS 3-0, Tonego – Sneek Wit-Zwart 1-2

4A: Creil-Bant SSA – NOK 4-1, Tollebeek – TOP’63 4-1,

5G: Espel – Nagele 1-3