Back ‘met veelvoud aan longen’ cruciaal bij zege ZAC op IJVV

‘Zo’ is met vijf verdedigers achterop, waarbij tegen IJVV met name rechtsback Bart Mylanus een opvallende rol vertolkte, door als Denzel Dumfries op het EK telkens voor gevaar te zorgen en twee panklare assists af te leveren. ,,Ik heb twee longen, maar hij heeft er een veelvoud van.” IJVV had ontzettend veel moeite met de diepgang van Mylanus. Zijn tegenstander liep niet mee en de linksachter pakte hem ook niet op. ,,Dat is het lastige van dit systeem voor een tegenstander, daar moet dan een plan tegenover staan. Ik denk niet dat IJVV dat had”, zei Pot. ZAC meldde zich door de overwinning stevig in de subtop in 2H.

Nog iets hoger in die klasse staat Be Quick’28, dat na een lastige fase in oktober helemaal boven Jan is. De 0-2 bij De Esch was de vierde winst op rij, waardoor de ploeg nu derde staat. Door de 0-1 tussenstand was er lange tijd gevaar voor puntenverlies, maar vlak voor tijd maakte Jarno van Essen daar met zijn zesde treffer van het seizoen een einde aan.

Een niveautje hoger wacht SVI al weken op een zege. De 3-0 nederlaag tegen SDV Barneveld was de vijfde in successie. Oefenmeester Bram Freie maakt zich nog niet echt zorgen. ,,Laten we reëel zijn. De afgelopen weken hebben we een paar kampioenskandidaten gehad. Een paar keer hebben we terecht ruim verloren, vandaag niet.” Zijn ploeg gaf de 1-0 zelf weg, maar herpakte zich in de tweede helft. ,,We spelen veel op hun helft, alleen we scoren moeizaam. Het was wachten op de 1-1. In plaats daarvan valt de 2-0 in de 83ste minuut, gooien we alles op de aanval en wordt het nog 3-0. Dat lijkt een ruime nederlaag, maar het lag dicht bij elkaar.”

Dieze West ontving in 4D één van de ploegen die bovenin meedraait, maar ook Reaal Dronten moest eraan geloven: 5-2. Aanpassen deed trainer Tom IJzerman niet, wel maakte hij duidelijk waar de sterke punten van de Drontenaren liggen. ,,Je speelt tegen een ploeg met een aantal individueel goede spelers. Je gaat er dus niet anders in, maar je bent wel op je hoede.”

Uitslagen Zwolle

Zaterdag, Oost, 1D: SDV Barneveld – SVI 3-0

2G: De Esch – Be Quick’28 0-2, IJVV – ZAC 1-4

3C: DSV’61 – HTC 0-0

4D: Dieze West – Reaal Dronten 5-2, VHK – CSV’28 afgelast, VSW – Wijthmen afgelast

Zondag, Oost, 4G: SV Zwolle – Raalte afgelast, Ulu Spor – SDOL afgelast